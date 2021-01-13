Официальный дилер XCMG

Техника XCMG

Официальный дилер XCMG в России
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Каталог техники XCMG

Каталог техники
Каталог техники

Экскаваторы

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Экскаваторы
33

Фронтальные погрузчики

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Фронтальные погрузчики
9

Катки

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Катки
29

Автокраны

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Автокраны
29

Асфальтоукладчики

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Асфальтоукладчики
13

Автогрейдеры

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Автогрейдеры
15

Телескопические погрузчики

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Телескопические погрузчики
5

Гусеничные краны

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Гусеничные краны
16

Дорожные фрезы

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Дорожные фрезы
10

Ресайклеры

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Ресайклеры
7

Карьерные самосвалы

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Карьерные самосвалы
9

Буровые установки

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Буровые установки
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Ножничные подъемники

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Ножничные подъемники
5

Комбайны

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Комбайны
3

Асфальтовые, бетонные заводы

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Асфальтовые, бетонные заводы
7
Хиты продаж

Хиты продаж

Хиты продаж

Наши преимущества

Более 400 единиц техники в наличии

Официальная гарантия, выездное сервисное обслуживание

Доставка по России всеми видами транспорта

Единственный официальный дилер XCMG в Сибири

О производителе

Полезное

Xuzhou Construction Machinery Group Inc — китайская компания, главный лидер машиностроения в КНР и 5-й в мире. Начинает свою историю с 1989 года, когда много различных мелких заводов объединились в одну корпорацию под названием “XCMG”.Компания занимается производством строительной и тяжелой спецтехники.

В 1995 году компания, совместно с Caterpillar, построила огромный завод площадью 170 000 кв. м, который специализировался на производстве экскаваторов.

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Лизинг

В финансовой среде под лизингом понимают долгосрочную аренду дорогостоящего оборудования, в данном случае — специализированной техники. По окончании срока аренды клиент получает право приобрести спецтехнику по остаточной стоимости.
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Доставка и сборка

Эвакуатором
Фурой
Поездом
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Обслуживаем и ремонтируем
технику в любой точке России!

14 экипажей выездных бригад

Собственные сервисные станции в Красноярске, Иркутске и Москве
Официальная сертификация от XCMG и Shacman

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Москва
Красноярск
Новосибирск
Кемерово
Иркутск
Новокузнецк
Екатеринбург
Улан-Удэ
Челябинск
Чита (пгт. Забайкальск)
Владивосток
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