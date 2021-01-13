Xuzhou Construction Machinery Group Inc — китайская компания, главный лидер машиностроения в КНР и 5-й в мире. Начинает свою историю с 1989 года, когда много различных мелких заводов объединились в одну корпорацию под названием “XCMG”.Компания занимается производством строительной и тяжелой спецтехники.

В 1995 году компания, совместно с Caterpillar, построила огромный завод площадью 170 000 кв. м, который специализировался на производстве экскаваторов.